Addio al maestro arciere Gianni Bernardini

È prematuramente venuto a mancare Gianni Bernardini, campione di livello internazionale di tiro con l’arco e persona che ha dato molto a questo sport attraverso il nostro territorio. Bernardini viene ricordato dagli arcieri italiani come “colui che ha introdotto l’arco compound in Italia” insieme a Giorgio Poggi, ed ha segnato profondamente il movimento arcieristico italiano in varie vesti.

Gianni, nato il 18 maggio del 1951 a Ravenna, ma residente da anni a Busto Arsizio, era allenatore nazionale e tesserato dal 1978 alla Federazione Italiana di tiro con l’arco. Ha ricoperto innumerevoli ruoli nel mondo del tiro con l’arco, dall’atleta al produttore di materiale arcieristico.

Nella sua carriera di atleta ha indossato la maglia della Nazionale, partecipando al Mondiale Campagna del 1990 in Norvegia. Successivamente ha lasciato una profonda traccia come tecnico della Nazionale, con la quale ha preso parte a numerose trasferte internazionali, allevando alcuni dei migliori compoundisti italiani. Tra questi ha allenato anche la moglie, Carmen Ceriotti, anch’essa atleta azzurra di primissimo livello che vanta 14 presenze e diversi podi nelle competizioni internazionali.

Oltre a vantare un importante curriculum come coach, Bernardini si è distinto anche come inventore, realizzando per il compound nuovi sistemi che sono poi stati rielaborati e prodotti in tutto il mondo, oltre ad essere stato vero e proprio produttore di archi, motivi per i quali è da sempre stato considerato una vera e propria istituzione per l’arcieria italiana.

Per chi volesse dedicargli un ultimo saluto, il funerale si terrà sabato 3 febbraio alle ore 15:15, alla parrocchia S.S. Apostoli (Piazza Don Antonio Gallarini, 2) a Borsano di Busto Arsizio.