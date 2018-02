Addio a Francesco Vanoli, animo nobile al servizio del “suo” Nepal

In paese tutti, prima o poi, sono entrati nel suo negozio di elettrodomestici in via XXV Aprile, in pieno centro; e in molti, fra i frequentatori dell’attività di Francesco Vanoli, notavano quegli oggetti di artigianato che proponeva ai clienti: col ricavato venivano sostenuti progetti di cooperazione col Nepal, Paese asiatico tra i più poveri al mondo.

Ed è lì che Vanoli, 77 anni, è mancato martedì scorso. La notizia ha fatto subito il giro del paese, e si è rapidamente diffusa sui social network.

Vanoli era un personaggio a Gavirate, in passato partecipò alle attività della Proloco, come consigliere e seguiva le attività dei Lions Gavirate prima, e di Laveno Mombello poi.

Il Nepal, da anni, era la sua seconda patria: aiutava molte famiglie grazie anche alla raccolta fondi.

«Ricordo anni fa l’importante iniziativa della raccolta di occhiali usati – spiega Claudio Ossola, della Proloco che fra i primi ha dato la notizia postando una foto sulla pagina facebook di Gavirate – . Fu un grande successo, che consentì di dare un aiuto importante per le popolazioni nepalesi. Era un uomo dall’animo incredibile».