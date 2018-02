Affrontare un colloquio o fare un curriculum, i consigli all’Informalavoro

Consulenze gratuite su come si realizza un curriculum o come si affronta un colloquio di lavoro: all’Informalavoro del Comune di Varese si danno consigli utili per chi è interessato all’argomento. Nel 2018 lo sportello rilancia le sue attività pronto ad accogliere le persone interessate e in particolare giovani. Gli operatori dell’Informalavoro, infatti, offrono consulenze gratuite e matching nel mondo del lavoro, assistono gli utenti nella realizzazione di un vademecum, dando ad esempio indicazioni preziose su come si affronta un colloquio e come si realizza un buon curriculum.

«L’informalavoro è un servizio prezioso svolto dal Comune di Varese all’interno degli spazi dell’Informagiovani – spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Strazzi – un luogo in cui tanti giovani si incontrano creando una rete di conoscenze a partire già dal periodo degli studi. Allo sportello dedicato al lavoro si possono trovare dipendenti del Comune che attraverso consigli utili e un network importante offrono un supporto a chi è in cerca di un impiego».

Lo sportello Informalavoro è in via Como 21 all’interno dello spazio Informagiovani.