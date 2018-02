Airbnb: come affittare le case vacanza

Mettere un appartamento, magari la propria seconda casa, su Airbnb, è un’operazione abbastanza semplice. E in un batter d’occhio ci si trova ad accogliere turisti provenienti da ogni parte del mondo. Un’opportunità per vivere un’esperienza arricchente dal punto di vista umano e insieme magari arrotondare il bilancio familiare senza i rischi collegati all’affitto tradizionale. Ben presto però ci si rende conto che oltre ad essere effettivamente un modo originale e interessante di utilizzare il proprio appartamento, affittare con Airbnb è anche un’attività che richiede impegno e professionalità. Inoltre gli adempimenti previsti per chi affitta con contratti di locazione turistica, sia direttamente che attraverso un portale, non sono pochi e neppure sempre chiari.

Proprio per fare luce sul mondo della locazione turistica e case vacanze i gruppi degli host (così si chiamano i proprietari degli appartamenti che affittano su Airbnb) di Varese e Como e l’Associazione Host italia che tutela e offre servizi per i proprietari su tutto il territorio nazionale organizzano un incontro che si svolgerà il 24 febbraio alle ore 15 presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco 5.

L’evento che vede il patrocinio del Comune di Varese, è rivolto sia a coloro che da tempo svolgono l’attività di host, sia a coloro che hanno appena cominciato o sono intenzionati a intraprendere questa attività.

In apertura dell’incontro verranno descritti i principali adempimenti connessi all’attività di host a partire dalla normativa nazionale e regionale che regola la locazione turistica.

Stefano Borroni Barale, esperto del settore, parlerà poi di come migliorare il posizionamento dei propri annunci sui portali di prenotazione on line, mentre Roberto Milazzi, fotografo professionista, svelerà qualche trucco per scattare foto di qualità ai propri ambienti in modo che non passino inosservati.

Attraverso il contributo di Valerio Nicastro, presidente dell’Associazione Host italia, saranno presentati infine alcuni servizi utili per chi svolge questa attività (consulenza fiscale, legale, possibilità di stipulare assicurazioni a prezzi vantaggiosi ecc.).

Per partecipare all’evento, che è a ingresso libero, occorre registrarsi su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-locazioni-turistiche-e-case-vacanza-nella-terra-dei-laghi-42761682343