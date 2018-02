Airbnb e case vacanza varesini vanno a convegno

Location turistiche e case vacanza a convegno. Sabato 24 febbraio alle ore 15 presso la sala matrimoni del Comune di Varese (via Sacco), è stato organizzato un incontro da Airbnb Host Varese Malpensa Laghi, Host del Lago di Como e Associazione Host Italia con il Patrocinio del Comune di Varese, per offrire un’utile occasione di approfondimento sia per chi da tempo svolge l’attività di host, sia per chi si sta affacciando a questo mondo.

Si parlerà della normativa nazionale e regionale che disciplina locazioni turistiche e le case vacanza, ma anche di iniziative utili e opportunità per svolgere al meglio un’attività che rappresenta una preziosa risorsa per il territorio e la collettività. Grazie ad un fotografo professionista verranno illustrati poi i trucchi per fotografare al meglio la casa da affittare.