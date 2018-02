Al Campionato nazionale di lingue, liceo Manzoni da podio

Il liceo Manzoni di Varese brilla all’ l’8ª Edizione del “Campionato Nazionale delle Lingue” bandito dalla scuola di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Due studentesse della 5CL si sono particolarmente distinte nella competizione nazionale che è inserita dal Ministero dell’Istruzione nel “Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze” per l’A.S. 2017/2018 e ha visto la partecipazione di ben 16.000 studenti da tutt’Italia.

Tra le stelle delle lingue straniere si sono contraddistinte: Sara Boukob che, per la lingua francese, si è classificata terza nelle semifinali e quinta nella finalissima a dieci partecipanti; Helktra Gekas che, per la lingua spagnola, ha concluso la sua gara quattordicesima su trenta.

Una grande soddisfazione per la docente accompagnatrice prof.ssa Annamaria Cooper, per il dirigente Giovanni Ballarini e tutto il liceo linguistico di Varese.

Il concorso è stato ideato per promuovere la conoscenza delle lingue e di altri mondi culturali, sociali, economici: « Così si diventa cittadini del mondo – comenta il dirigente Ballarini – pronti a cogliere ogni opportunità. Se a certificare l’eccellenza degli alunni del Liceo Linguistico “Manzoni” di Varese è un prestigioso concorso nazionale, allora siamo in presenza di un grande risultato che premia il lavoro di docenti e allievi».

Per partecipare alla gara, nel primo quadrimestre, gli alunni del linguistico avevano partecipato ai test somministrati in ognuna delle lingue studiate: inglese, tedesco, francese spagnolo. Gli esiti sono stati ottimi. Moltissimi ragazzi, pur non entrando nelle semifinali a Urbino, si sono classificati subito dopo i primi 30 ammessi con punteggi da 80 a oltre 90. Testimonianza del livello che si può raggiungere in una scuola dove si lavora al continuo miglioramento didattico.