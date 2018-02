Al Centro Luvino proiettato il video “Più ridi, più piangi”

“Più ridi, più piangi” è il titolo del cortometraggio sul bullismo presentato nel Centro Diurno Luvino di Luino.

Il responsabile del centro, il dott. Michele Zara della Psichiatria Verbano, ha condotto l’incontro a cui hanno partecipato numerosi pazienti e operatori della Psichiatria Verbano.

Il cortometraggio è una breve testimonianza per la sensibilizzazione sul tema del Bullismo e Cyberbullismo a cura della onlus Liberi e Forti di Luino. Il filmato è stato ideato, scritto ed interpretato da alcuni giovani, molto sensibili alla tematica ed inserito nel programma #iostoconideboli con il partenariato di Unicef Varese. Le riprese e il montaggio sono state a cura di Alessandra Miatello.

«La tematica del Bullismo e Cyberbullismo – afferma Antonino Trio Presidente di onlus Liberi e Forti – è per la seconda volta affrontata dal gruppo di lavoro de i colori della vita, ma con l’arrivo come interpreti e coscenneggiatori dei giovani Yuri e Luca, sofferenti psichici in cura presso la Psichiatria Verbano, si è avuto un rinnovo di interesse su questo tema».

La canzone “In fondo all’anima” che fa da sfondo al video è opera di un ragazzo vittima di bullismo.

«L’attenzione, l’ascolto – evidenzia Isidoro Cioffi, primario della Psichiatria Verbano – sono dei veicoli importanti per i nostri giovani, dare loro una opportunità di dialogo e dare modo di far crescere i loro sogni».