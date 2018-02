Al cinema c’è una rassegna tutta per i più piccoli

Una rassegna davvero unica nel suo genere, che ha visto la luce nell’ormai lontano 1994, si presenta ancora oggi con la sua accattivante programmazione.

Parliamo di “Cinemaragazzi”, che si svolge la domenica presso il Cinema Nuovo di Varese, il cineclub Filmstudio ’90 e anche presso il cinema Paolo Grassi di Tradate: tre sale d’essai accomunate dalla voglia di proporre alle famiglie e soprattutto ai piccoli spettatori il cinema di qualità, con film spesso inediti per il nostro territorio. La rassegna, che propone film dedicati al giovane pubblico e giustamente nel programma segnala la fascia d’età cui sono dedicati i film, si avvale anche della preziosa collaborazione della biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” e del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

Si comincia domenica 11 febbraio (con due spettacoli, alle 14.30 e alle 16.30) al Cinema Nuovo (via dei Mille, 39 a Varese) con il recente FERDINAND di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath, dove protagonisti sono un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere, e l’amica Nina. Riuscirà il gigante buono ad affermare la propria natura pacifica?

Si passa poi a Tradate, al Cinema Paolo Grassi , domenica 18 febbraio: alle ore 16 si proietta l’altro film applaudito a Natale, COCO di Lee Unkrich, Adrian Molina. Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Doppia programmazione (a Varese, Cinema Nuovo, domenica 25 febbraio e a Tradate, Cinema Paolo Grassi , domenica 18 marzo) per l’inedito IL GRUFFALO’ e IL GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA di Max Lang e Jakob Schuh Pubblicato in Italia con il titolo “A spasso col mostro” il Gruffalo nasce nel 1999 come libro per bambini scritto da Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler.

Arriva oggi nelle sale il film, distribuito dalla Cineteca di Bologna, con due episodi: il primo vede al centro un topino che, per salvarsi dalle aggressioni di una volpe, di un gufo e di un serpente si inventa l’amicizia con un essere mostruoso che chiama Gruffalo, che invece esiste veramente. Nel secondo la figlia del Gruffalo vuole conoscere il Grande Topo Tremendo di cui le ha parlato il padre e si allontana dalla tana alla sua ricerca.

Una chicca per tutti è invece il primo appuntamento presso il Cineclub Filmstudio 90 (ingresso riservato ai soci, info sul tesseramento sul sito www.filmstudio90.it) : domenica 11 marzo è in programma THE GOLD RUSH – LA FEBBRE DELL’ORO di Charlie Chaplin, USA 1925,92′ “A parte tutto – a parte gli abiti buffi, i baffetti e gli scarponi – volevo produrre qualcosa che commuovesse la gente. Cercavo l’atmosfera dell’Alaska, con una storia d’amore dolce, poetica, eppure comica.

Volevo che il pubblico piangesse e ridesse. Quale che sia la sua opinione su questo film, perlomeno io sarò riuscito a restare fedele alla mia idea originale ” Così racconta Charlie Chaplin, per un film intramontabile, ora restaurato dalla Cineteca di Bologna. Sempre al Filmstudio 90, domenica 8 aprile, una prima visione: I FRATELLI NERI di Xavier Koller, ambientato intorno alla metà del XIX secolo. Allora le condizioni di vita nei villaggi di montagna del Canton Ticino erano talmente misere che spesso i contadini erano costretti a vendere i propri figli a Milano come spazzacamini. Questo sarà anche il destino di Giorgio, costretto ad arrampicarsi su per camini e a buttare giù la fuliggine a mani nude. Ma Giorgio non perde la speranza. Insieme agli amici con i quali condivide le stesse dure condizioni, entra a far parte dei Fratelli Neri. I piccoli spazzacamini si sorreggono a vicenda, lottando contro la miseria e scontrandosi con le bande di strada di Milano.

La rassegna (con biglietti a 5/4 euro) prosegue fino al 20 maggio, il programma completo è sul sito www.filmstudio90.it. Info al 0332.830053.