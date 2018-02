Al cinema con i film di Fantozzi per combattere la poliomielite

Sarà una serata all’insegna della risata, ma soprattutto della solidarietà quella proposta per venerdì 23 febbraio dai Rotary del distretto 2042, che comprende una larga fetta della Lombardia NordOvest al di sopra di Milano.

Ci sono anche Varese e Saronno tra le otto sale dove verranno proiettati altrettanti film di Paolo Villaggio nel contesto dell’iniziativa “La Corazzata Fantozzi”, che mira a sostenere la lotta alla poliomielite nel mondo.

L’ingresso sarà libero; a Varese l’appuntamento è alle 20.30 quando verrà proiettato il film “Fantozzi va in pensione” alla Sala Montanari, con possibilità di un contributo volontario. A Saronno l’appuntamento è alla Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti con “Superfantozzi”.

Parlare di polio significa parlare “del progetto per antonomasia” del Rotary International iniziato nel novembre 1985. Un centinaio di anni fa nel mondo si verificavano circa mille casi al giorno; grazie alle vaccinazioni e ai contributi anche del Rotary International, si è passati da circa 350mila casi annui ai 22 del 2017. Grazie alle vaccinazioni (3 miliardi di persone negli ultimi vent’anni), l’Organismo Mondiale della Sanità ha stimato che sono stati evitati 1,5 milioni casi di poliomielite e la morte di 1,5 milioni di bambini.

Tutto questo grazie anche al Rotary International fortemente impegnato nell’eradicazione della polio insieme a medici e a tanti volontari. «L’auspicio – sottolineano i rotariani varesini e non – è che la polio possa diventare la seconda malattia completamente debellata come fu il vaiolo nel XX secolo. Manca veramente poco!! Quel poco però non deve distoglierci dall’azione contro la malattia. La polio potrà dirsi debellata solo quando saranno trascorsi tre anni dall’ultimo caso. Ci siamo vicini!».