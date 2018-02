Al cinema la storia di Belle e Sebastien

Figlia mia, una storia delicata e dolorosa, uscirà al cinema giovedì 22 febbraio.

Vittoria (Sara Casu) ha 10 anni ed è contesa fra due mamme. Una, Tina (Valeria Golino), è affettuosa e sempre attenta, mentre l’altra, Angelica (Alba Rohrwacher) è instabile e nevrotica. L’accordo segreto che lega le due protagoniste fin dalla nascita della bimba è compromesso ed entrambe si preparano ad affrontare un’estate di guerra, che farà vivere loro tuttavia anche esperienze inaspettate.

L’ultima avventura dei due amici per la pelle più teneri arriva sul grande schermo il prossimo 22 febbraio: Belle e Sebastien – amici per sempre ritrova una famiglia numerosa, allietata dall’arrivo di tre cuccioli di cui il ragazzo si prende cura con tanto amore. Quando però il padre e la nuova moglie decidono di trasferirsi in Canada, Sebastien è combattuto perché non vorrebbe partire e abbandonare il nonno. Come se i guai non fossero già abbastanza, si presenta un personaggio misterioso, che sostiene di essere il vero proprietario di Belle e ha l’intenzione di portarla via…

Sconnessi è una simpatica commedia italiana che ironizza sulla dipendenza dalle nuove tecnologie tipica dei giorni nostri. Riuniti in una baita senza rete internet per festeggiare il compleanno del patriarca, Ettore (Fabrizio Bentivoglio), i membri di una famiglia dovranno tornare a comunicare faccia a faccia. Ettore, scrittore eccentrico e acerrimo nemico di internet, vorrebbe riavvicinare i suoi due figli – Claudio (Eugenio Franceschini), accanito giocatore di poker on line, e Giulio (Lorenzo Zurzolo), adolescente annoiato e timido, alla nuova moglie, Margherita (Carolina Crescentini), incinta al settimo mese. A loro si aggiungeranno anche altri personaggi inattesi e non molto graditi, che renderanno la convivenza decisamente esplosiva!