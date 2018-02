Al liceo Manzoni non ci sono vetri rotti, ma grate di sicurezza

Temperature rigide? Può darsi, ma non a causa di un vetro rotto.

L’assessore all’edilizia scolastica della Provincia di Varese smentisce che la scalinata che porta al piano seminterrato del liceo Manzoni a Varese sia al freddo a causa di una copertura provvisoria: « Non si è rotto alcun vetro né, tantomeno, tolto – spiega Carmelo Lauricella – Quella grata è stata collocata per espressa disposizione dei vigili del fuoco per motivi di sicurezza. Dietro la grata, comunque, c’è il vetro. Le temperature basse sono legate ad altri problemi, dunque, che possono essere valutati. Non certo al vetro mancante».

La denuncia era stata fatta da alcuni studenti della succursale del linguistico in viale Monte Rosa. Termostato alla mano avevano rilevato la temperatura rigida in un ambiente abbastanza frequentato perché accesso al piano che ospita tre classi oltre all’aula di informatica, due laboratori audiovisivi una stanza utilizzata per le verifiche. Oltre all’angolo “macchinette” frequentato da tutti.