Al mercato di “Campagna Amica” a Masnago scatta la mobilitazione #stopalcibofalso

Masnago dice no al cibo falso sulle tavole. A raccontarlo è Coldiretti Varese, impegnata domani mattina, dalle 9 alle 12, al mercato di Campagna Amica di piazzale De Gasperi, per la raccolta di firme #stopalcibofalso.

«La mobilitazione popolare — racconta Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese — è lo strumento col quale chiediamo all’Unione Europea di tutelare l’economia, la salute dei cittadini e difendere le imprese agricole italiane. Basti pensare che sulle nostre tavole un prodotto su quattro non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta».

L’indicazione obbligatoria di origine in etichetta — prosegue Coldiretti — deve essere estesa a tutti gli alimenti anche a livello europeo, dopo che paesi come Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Romania e Lituania, hanno adottato per disciplinare tale materia su alcuni prodotti come latte e derivati, grano nella pasta e riso.