Al Miv la presentazione del festival del corto “Venti d’Insubria”

Appuntamento per domani mattina, sabato 17 febbraio, alle ore 10.30 al multisala Impero, in via Bernascone 13, per la presentazione della prima edizione di “Venti d’Insubria”, il festival del cortometraggio storico, artistico, ambientale, naturalistico, sportivo ed enogastronomico.

Ci sono cinque mesi di tempo per realizzare i video e i vincitori verranno premiati a ottobre sempre al multisala. Organizzato da UNPLI Lombardia, in collaborazione con la Provincia di Varese, la pro loco Cairate ed il Multisala Impero di Varese ha lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio del Varesotto, attraverso le creatività di video-maker non professionisti.

I video-spot della durata massima di tre minuti, dovranno rappresentare e promuovere le eccellenze del territorio della Provincia di Varese includendo almeno uno dei seguenti temi: Storico (monumenti, siti archeologici, realtà museali, avvenimenti storici locali, personaggi di ogni epoca che in vario modo hanno saputo fortemente connotare il loro territorio con la loro capacità imprenditoriale o professionale), Artistico (incluse biografie ed opere di artisti locali di ogni epoca), Ambientale, Naturalistico, Paesaggistico, Sportivo, Enogastronomico

e Turistico.

Sono utilizzabili riprese di videopoesia, grafica, illustrazione, danza e approcci sperimentali con massima libertà creativa. Il concorso è indirizzato a registi e sceneggiatori amatoriali, a partire da 16 anni, singoli, in gruppi o classi, domiciliati nella provincia di Varese o frequentatori costanti per motivi scolastici o professionali, affinché contribuiscano a far conoscere le peculiarità del nostro territorio.

Non saranno accettate opere di videomaker professionisti, agenzie, studi di produzione. Per motivi tecnici di proiezione, i lavori potranno essere realizzati con qualsiasi supporto purché in formato MP4 o MOV, con risoluzione minima 1278 x 720, codec 264 e rigorosamente a ripresa orizzontale. (E’ gradita una ulteriore versione in bassa risoluzione per poter inviare i video attraverso WhatsApp).

L’iscrizione al “Festival del cortometraggio Venti d’Insubria “ è completamente gratuita. È sufficiente compilare il modulo del sito www.prolococairate.it seguendo le istruzioni. Tutti i video partecipanti saranno visibili su un’ apposita sezione del sito www.prolococairate.it.

Il materiale presentato non sarà restituito; la direzione organizzativa potrà utilizzarlo gratuitamente ed a tempo illimitato per proiezioni a carattere promozionale e/o culturale senza alcun fine di lucro con la citazione dell’autore.

Le musiche utilizzate dovranno essere libere da diritti d’autore e senza copyright, preferibilmente realizzate appositamente per il video, citando l’autore ed il titolo dei brani nei titoli di coda.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di ottobre 2018 (in data e orario da definirsi) presso il Multisala Impero di Varese, che proietterà su grande schermo i video selezionati; gli stessi verranno inoltre inseriti nel sito ufficiale della Provincia di Varese “Land of Tourism” e nel sito di UNPLI Lombardia.

Il 17 febbraio presso il Multisala Impero di Varese, prezioso partner del progetto, avverrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del concorso e la proiezione di un filmato a puro titolo esemplificativo, ideato da Agostino Alloro e realizzato con la libera collaborazione dell’associazione di volontariato socio-culturale “Quelli Del ’63” di Somma Lombardo.