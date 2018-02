Al PalaYamamay torna il campionato internazionale di taekwondo

Il 3 e il 4 febbraio al PalaYamamay si svolgerà l’Insubria Cup 2018, campionato internazionale di taekwondo, arte marziale e sport da combattimento nato in Corea fra gli anni ’40 e ’50 che conta il maggior numero di praticanti in tutto il mondo, oltre ad essere sport olimpico.

Si tratta della quarta edizione della manifestazione ed è la seconda volta che viene ospitata in città, dopo il buon successo dell’edizione 2017.

A sottolineare i numeri della manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo con il supporto della società Combat team, è il presidente del comitato regionale della Fita, il bustocco Stefano Ferrario: «Sono 1.200 gli atleti iscritti, provenienti da 172 società e 8 nazioni, ben 60 gli ufficiali di gara. Gli atleti si sfideranno in le categorie: esordienti, cadetti, junior e senior che combatteranno su 10 campi di gara dalle 9 alle 18 circa di entrambe le giornate».

Il delegato provinciale della Fita, Giuseppe Oliva, ci ha tenuto a ringraziare la società Combat Team per il supporto: «Il loro aiuto è prezioso e fondamentale, per questo li ringraziamo. Sarà una bella giornata di sport». Alla presentazione dell’iniziativa, che si è svolta in sala giunta a Palazzo Gilardoni, c’erano anche Marco Pagliara e Stefano Naso, in rappresentanza della società sportiva parabiaghese.

In gara numerosi atleti che si sono distinti a livello internazionale e parecchi giovani già protagonisti di gare di alto livello.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo Sport Gigi Farioli sottolineano l’importanza dell’evento anche per le ricadute economiche sul territorio. A rimarcare invece l’alta qualità della manifestazione dal punto di vista sportivo e delle innovazioni organizzative, il presidente Stefano Ferrario.