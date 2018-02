Al Puccini Finazzer Flory nei panni del Maestro Giuseppe Verdi

Un incontro al conservatorio Puccini tutto dedicato a Verdi, tra musiche e parole. Il presidente Francesco Saverio Borrelli e il direttore Sergio Gianzini, sono lieti di ospitare giovedì 22 febbraio alle ore 17.00, “Verdi legge Verdi”.

Nell’anniversario della morte del mitico compositore, risuonano parole di vita nel conservatorio che tutti i gallaratesi ben conoscono.

La sala Mozart del Puccini alle ore 17.00 ospiterà la giovane Yuna Saito, «pianista accompagnatore» per il corso di perfezionamento per cantanti lirici dell’Accademia del Teatro alla Scala, dove a sua volta si è formata. Oggi, la valente musicista giapponese affianca Massimiliano Finazzer Flory che interpreta la biografia di Verdi, indossandone i panni e prestandogli la voce, per fargli raccontare, con le sue parole, pensieri e lavoro. In 75 minuti senza intervallo. Nove episodi – dalla prima spinetta all’esperienza da deputato, le relazioni con Milano e Parigi, l’amore per I Promessi Sposi, per Shakespeare e per la natura – intervallati da una selezione dei brani più celebri, dall’Oberto al Falstaff.