Al Teatro Nuovo torna Christian Di Domenico

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate vede in scena, sabato 24 febbraio, lo spettacolo “Mio fratello rincorre i dinosauri”.



Uno spettacolo con Christian Di Domenico, per la regia di Andre Brunello. La pièce è dedicata al tema della disabilità, raccontata con tono lieve e attraverso una storia di rapporti famigliari.

Christian Di Domenico è attore e pedagogo, molto noto negli ultimi anni per il suo spettacolo “U parrinu” – dedicato alla storia di don Puglisi, rappresentato in tutta Italia – a cui ha fatto seguito “Nel mare ci sono i coccodrilli”, sul tema delle migrazioni nel Mediterraneo.