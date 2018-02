Al voto 40mila gallaratesi

Sono 40.155 gli aventi diritto al voto per il rinnovo del consiglio regionale inseriti nelle liste elettorali del comune di Gallarate. Come sempre prevalgono le donne: 20.686 contro 19.469 uomini.

Per quanto riguarda la Camera, i votanti sono 38.166 (19.771 donne e 18.395 uomini). La differenza del numero di votanti per la Regione e per la Camera (1.989) è dovuta ai cittadini gallaratesi residenti all’estero iscritti all’Aire, cui viene offerta la possibilità di votare dal Paese che gli accoglie solo per consultazioni politiche ma non per quelle amministrative.

Infine il Senato, ramo del parlamento per il quale si può esprimere la proprio preferenza solo al compimento dei 25 anni: le donne sono 18.457, gli uomini 17.038, per un totale di 35.495.

I diciottenni chiamati per la prima volta alle urne sono in tutto 156, in questo caso i ragazzi “superano” le ragazze: 91 a 65.

Come sempre le sezioni di voto in città, aperte nella sola giornata di domenica 4 marzo dalle 7 alle 23, sono 49. Di queste 47 sono distribuiti in 12 plessi scolastici mentre due seggi sono all’interno dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Tutti i seggi sono privi di barriere architettoniche.

Gli uffici comunali preposti, ricordano ad ogni elettore di verificare se la scheda elettorale presenti ancora spazi liberi per l’apposizione del timbro. In caso contrario dovranno recarsi, muniti di documento di identità, all’ufficio elettorale in via Cavour per il rilascio della nuova tessera. Si ricorda anche di presentarsi ai seggi con la carta di identità o con un altro documento di identificazione a patto che sia munito di fotografia (ad esempio è ammessa la patente di guida e non è accettato il tesserino sanitario regionale). Ai fini dell’identificazione, saranno ritenuti validi anche i documenti scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante.

Per quanto riguarda i cittadini gallaratesi in attesa di ricevere dalla Zecca dello Stato la carta di identità elettronica, nel caso in cui non dovessero avere altri documenti di identità, saranno ammessi al voto con la ricevuta di inoltro della richiesta della carta, rilasciata dall’ufficio anagrafe cui andrà fatta richiesta.

Per qualsiasi tipo di informazione, l’ufficio elettorale resterà aperto al pubblico in via straordinaria nelle giornate di venerdì 2 marzo dalle 9 alle 18; sabato 3 dalle 9 alle 18; domenica 4 dalle 7 alle 23.