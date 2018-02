Alberi abbattuti al Palaghiaccio, intervento preventivo per evitare il diffondersi di un parassita

Nota del Comune di Varese che risponde ad una lettera inviata a VareseNews da un lettore preoccupato per l’abbattimento di alcuni alberi in zona Palaghiaccio

Ringraziamo i cittadini attenti e sensibili all’ambiente della nostra città che si preoccupano giustamente della cura del nostro verde. Anche il Comune di Varese su questo tema si impegnato e solo tra il 2017 e l’inizio del 2018 ha piantato 70 nuovi alberi tra villa Augusta, Parco Toeplitz e nei giardini di varie scuole. Prossimamente saranno piantati 5 alberi in via Albani e altre piantumazioni sono previste per i prossimi mesi.

Nel caso specifico di via Albani segnalato da un cittadino a varie testate di giornali si precisa che l’abbattimento delle 13 piante si è reso obbligatorio per arginare il diffondersi di una larva (il Bostrico dei forestali) fortemente pericolosa per tutti gli alberi vicini. Purtroppo infatti gli alberi tagliati erano già stati intaccati da parassiti coleotteri scolitidi corticicoli che si nutrono delle piante sia nella fase larvale che in quella da insetto adulto: 8 delle tredici conifere erano morte o già intaccate. Una volta ucciso l’albero il parassita si sposta su una nuova pianta sana. Questo tipo di coleotteri si diffonde in maniera epidemica. L’attuale moltiplicazione e diffusione di tale insetto, normalmente presente nell’ecosistema forestale con livelli di popolazione sotto controllo, è stata favorita dall’eccezionale siccità primaverile estiva del 2017 nel comune di Varese, già di per sé da ritenersi stazione climatica non ottimale per l’abete rosso.

L’intervento effettuato è stato quindi di tipo preventivo fitosanitario al fine di evitare il diffondersi della moria a carico degli altri abeti rossi sul fronte e sul retro del Palaghiaccio ed alle Bettole con il rischio di perdere una trentina di alberi. Purtroppo non c’è attualmente disponibile un efficace terapia a base di fitofarmaci capace di ottenere un debellamento della infestazione: l’unico rimedio consigliato è quello di abbattere prontamente le piante morte e quelle gravemente minate dall’attacco parassitario, bruciarne i rametti e scortecciarne i tronchi, il tutto, possibilmente, sul luogo dell’abbattimento al fine di non diffondere ulteriormente l’epidemia.