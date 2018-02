Alieni, sesto incontro sul piante e animali venuti da lontano

Venerdì 23 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta 4, Varese) si terrà il sesto incontro del ciclo di conferenze legato alla mostra “Alieni.

La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” (www.uninsubria.it/alieni), organizzata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese, in esposizione fino all’27 maggio 2018).

L’intervento dal titolo “Wunderkammern” o le camere delle meraviglie: il raro, il prezioso, lo stupore nelle collezioni europee dell’età moderna” tenuto da Serena Contini (Musei Civici di Villa Mirabello – Comune di Varese), pone in evidenza le “camere delle meraviglie” che furono volute per mostrare, ai fortunati visitatori dell’epoca, raccolte di arte delle meraviglie e di arte della natura con l’intento di stupire: mirabilia e naturalia. Vennero raccolte oggetti di oreficeria, oggetti esotici, animali imbalsamati e animali immaginari , pietre lavorate dal potere taumaturgico, orologi complessi, sfere armillari, strumenti musicali a forma di animali, automi, uova montati in maniera prezioza, tutti collezionati per la loro stranezza ed estraneità. “Alieni” da collezione di nobili eruditi quali l’arciduca d’Austria Ferdinando II e l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Proseguono inoltre le visite guidate della mostra ogni sabato, ore 15.00. Prenotazione obbligatoria allo 0332 421450 (sabato 334 5984860) e alieni@uninsubria.it