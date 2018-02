Alla scoperta dei silent book con Maria Polita

Appuntamento alla Libreria Potere ai Bambini. Sabato 3 marzo, dalle 16 e 30 alle 18 e 30 un bell’incontro per la città di Varese; un evento formativo dedicato agli adulti guidato dall’esperta d’eccezione Maria Polita, cuore di Scaffale Basso.

Maria accompagnerà i partecipanti alla scoperta di libri tutt’altro che silenziosi: dalle pagine piccine per i bambini che ancora non parlano, attraverso i wimmelbuch, fino ai libri senza parole che fanno sognare e insegnano a studiare.

L’evento è rivolto a genitori, insegnati, educatori e a tutti coloro che vogliano approfondire l’argomento. La partecipazione è su prenotazione e ha un costo di 20 euro. Per le iscrizioni è possibile scrivere a info@potereaibambini.it oppure telefonare allo 0332 1692199

Maria Polita – Scaffale Basso

Si è formata alla scuola linguistica dell’Università degli studi di Milano, dove ha conseguito il dotttorando, quattro anni di assegno di ricerca e un master per l’insegnamento dell’italiano come L2. Oggi è responsabile dei laboratori di scrittura dell’Università del Sacro Cuore di Brescia e collabora con riviste del settore, scrivendo articoli relativi a grammatica e alla pratica didattica tramite gli albi illustrati. Dal 2012 cura il sito Scaffale Basso dedicato a recensioni di albi illustrati e letteratura per l’infanzia, collaborando con le maggiori case editrici italiane, illustratori e scrittori internazionali. Gestisce gruppi di lettura per bambini nella scuola primaria, lavorando sulla parola, la poesia, la fiaba e la bellezza nell’ascoltare la lettura. Offre consulenze alle scuole per l’aggiornamento bibliografico e guida gruppi di studio dell’albo illustrato, rivolto agli adulti.