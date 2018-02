All’Apollonio “MostruosaMenteMostro”, un musical tutto varesino

Un musical tutto varesino in scena venerdì 9 febbraio, alle 21, al Teatro di Varese e dal titolo “MostruosaMenteMostro”.

Uno spettacolo inedito, sviluppato da un’idea originale di Elena Ragazzi, Caterina Rossi e Paola Visco. Copione e sceneggiatura sono di Paolo Franchini, così come i testi delle canzoni composte su musiche originali del maestro Luca Fraula. Con le coreografie Matteo Reggiori e Sonia Dotti, lo spettacolo vede la regia di Lia Locatelli e Paolo Franchini e un progetto scenografico digitale dell’illustratrice Monica Brenga.

La produzione di MostruosaMenteMostro guarda con particolare attenzione alla città e alla provincia di Varese: sia lo staff che il cast composto da attori, ballerini e cantanti è infatti “100% made in Varese”. Con piani didattici mirati alle specifiche competenze, sono coinvolti nel progetto anche i giovani studenti delle scuole professionali “Agenzia Formativa Provincia di Varese” e “ACOF Olga Fiorini” di Busto Arsizio. MostruosaMenteMostro è una produzione a budget zero il cui ricavato sarà devoluto alle attività a sostegno dell’infanzia di Kiwanis Varese.



Oggetto della trama di MostruosaMenteMostro sono le paure che attanagliano il vivere quotidiano, il timore di avvicinare chi non si conosce o chi è diverso, l’inquietudine di non poter realmente essere sé stessi. A rappresentarlo in scena con tono leggero e spesso comico – animati dalle coreografie sviluppate sulle note

incalzanti delle musiche originali – un variegato gruppo composto dai mostri resi popolari dalla letteratura e dalla cinematografia. Vampiri, streghe ed altre creature mostruose si trovano a fare i conti con lo scenario inaspettato della realtà dei nostri giorni, dove è l’essere umano a fare molta più paura di chi non dovrebbe

avere alcun problema a spaventare il prossimo. Ancora una volta, quindi, la risata si conferma l’arma migliore per combattere qualsiasi paura.

Per informazioni e biglietti: http://www.mostruosamentemostro.tk/