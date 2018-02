Allarme morbillo: nel Varesotto crescita esponenziale

Allarme morbillo. Nei giorni scorsi, l’Organizzazione Mondiale della sanità ha reso noti dati preoccupanti sulla recrudescenza della malattia esantematica.

Lo scorso anno, in Europa si sono registrati oltre 20.000 casi con 35 decessi. L’aumento è stato del 400% rispetto all’anno precedente.

Tra i paesi dove c’è stato il maggior numero di contagi c’è proprio l’Italia con 5000 tra bambini e adulti. Solo la Romania ha avuto un andamento peggiore con circa 5.500 casi.

La diffusione del virus è andata decisamente meglio negli altri paesi: in Grecia 967 casi, Germania 927, in Francia 520, in Belgio 369, in Regno Unito 282, in Spagna “solo” 152.

Anche nel territorio monitorato da Ats Insubria ( le province di Varese e Como) si è registrata un’impennata di casi: nel 2016, infatti, la la malattia si era presentata in modo sporadico: 6 i casi notificati in tutta l’ATS.

Lo scorso anno le segnalazioni sono state 94, con più di tre quarti nel periodo da marzo a giugno.

I casi si sono concentrati nell’età giovane adulta: la fascia d’età più rappresentata è quella 30-34 anni, seguita da quella 25-29 anni. Nella quasi totalità dei casi la malattia ha interessato soggetti non immuni e non protetti da pregressa vaccinazione.

In tutti i casi sono state poste in atto le misure di contenimento del contagio previste ed è stata effettuata proposta attiva della vaccinazione a tutti i contatti stretti individuati.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE