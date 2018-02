Alle Cantine si festeggia Carnevale. Venerdì è hip-hop

Il fine settimana delle Cantine Coopuf inizia venerdì 16 febbraio, alle 22 con la serata “FeetDeep”, a cura di Stato Brado Crew, il collettivo rap varesino che presenta una serata all’insegna dell’hip-hop in cui si susseguiranno spettacoli live e dj set per farvi cantare tutti insieme (serata ad ingresso libero).

Sabato 17 febbraio, alle 22 si festeggia Carnevale. Il grande Circo di #SottoInteso vi invita ad una serata piena di strabilianti sorprese, colori, musica, ma anche piccoli scherzi della natura, orrori e stranezze. Dalle 22.00 The Killerfreaks, horror-rock band varesina uscita direttamente dai B-movies anni ’80 che propone un menu ricco di risate e terrore. Una band che riesce a distinguersi per le sonorità caratterizzate da una fusione di metal e punk e con largo uso di make-up e costumi carnevaleschi.

Insieme a loro sul palco, i Fantabuggy: la band che rivisita le sigle di cartoon, film e telefilm a 360 gradi con parodie e video. Si continua poi in aftershow con un dj-set rock, punk, ska, revival ’90/’00 con Losté Morandini. Serata ad ingresso libero.