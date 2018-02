All’Insubria si parla di “Ecologia dell’Antropocene”

L’associazione EnvironMental dell’Università Insubria continua con le attività del circolo di lettura sulle tematiche ambientali. “Ogni 2 mesi vi daremo il titolo del libro scelto -spiega l’associazione- e a voi la libertà di leggerlo, sfogliarne dei capitoli, o semplicemente documentarvi sull’argomento trattato”. Quale che sia la scelta “ci daremo appuntamento una sera tutti insieme e avremo la possibilità di farci spiegare da un esperto dell’argomento temi e curiosità sul libro e ciò che racconta. Il tutto nell’ottica attenta e multidisciplinare dello studioso ambientale”.

​

Come secondo libro è stato proposto un testo di recente pubblicazione: Ecologia dell’Antropocene, la crisi planetaria provocata da un animale culturale, di Silvana Galassi e Carlo Modonesi (Febbraio 2017). Il libro si apre con una riflessione sulle conseguenze ambientali e sociali delle rivoluzioni tecnologiche basate sull’impiego delle riserve fossili che hanno determinato un repentino cambiamento dei sistemi produttivi e nuove forme di colonialismo. Le radici del fallimento dell’attuale modello di sviluppo vengono individuate nella cieca fiducia nella tecnologia come soluzione a ogni esigenza umana e nella sottovalutazione della complessità degli ecosistemi naturali. L’Antropocene vede l’uomo come principale responsabile della distruzione della biodiversità, da cui dipende la sua stessa sopravvivenza. Al contempo, assiste anche alla nascita di ideologie e movimenti ispirati a un nuovo concetto di sviluppo non più basato esclusivamente sulla produzione e il consumo di beni materiali.

​

“La sera del 23 Febbraio avremo l’onore di ospitare proprio l’autrice del libro, la Dott.ssa Silvana Galassi, già profesoressa di Ecologia all’Università degli Studi di Milano, la quale ci presenterà il suo lavoro e svilupperà con i presenti i delicati argomenti narrati”. Per cui, appuntamento venerdì 23 Febbraio dalle 20.30 alle 22.30. La serata si svolgerà a Varese, all’Università degli Studi dell’Insubria, Campus Bizzozero (padiglione di via Monte Generoso 71, aula 5MGT).