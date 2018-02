Alpini l’adunata 2019 sarà a Milano

Si è costituito oggi a Palazzo Marino il Comitato Organizzatore della 92a Adunata Nazionale degli Alpini (COA). La manifestazione, che si terrà a Milano il 10, 11 e 12 maggio 2019, vedrà la partecipazione e il coinvolgimento del Comune e della Città Metropolitana di Milano, oltre che di Regione Lombardia.

L’atto costitutivo del Comitato è stato sottoscritto questo pomeriggio nel corso di un incontro, cui sono intervenuti, insieme a rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) Sebastiano Favero, il Consigliere Nazionale con funzione di Presidente del COA Renato Genovese, il Presidente della Sezione A.N.A. di Milano e Vicepresidente del COA Luigi Boffi e il notaio Giuseppe Parazzini, Presidente emerito dell’A.N.A..

Tra i componenti del COA, erano presenti il Direttore Generale dell’A.N.A. Adriano Crugnola, il Consigliere Nazionale Claudio Gario, i soci della Sezione A.N.A. di Milano Cesare Lavizzari e Silverio Vecchio, il Consigliere Nazionale con funzione di Responsabile Amministrativo Michele Dal Paos e il Responsabile della Commissione Nazionale Protezione Civile A.N.A. Massimo Curasì.

Il Comitato svolgerà funzioni esecutive. In particolare si occuperà di:

predisporre le strutture logistiche necessarie per l’organizzazione dell’Adunata Nazionale;

definire il programma della manifestazione, determinando modalità e tempistiche di partecipazione e svolgimento;

prendere contatti con le autorità, gli organi pubblici e privati, gli istituti di credito, al fine di stabilire le forme di collaborazione e di raccolta fondi da destinare all’organizzazione e al suo buono svolgimento.

Nell’anno in cui l’Associazione Nazionale Alpini celebra cento anni dalla fondazione, l’Adunata Nazionale 2019 si preannuncia come un evento unico, momento di festa e di condivisione imperdibile sia per le migliaia di iscritti sia per la città.

Milano, infatti, ha un rapporto speciale con i cappelli con le penne nere: è qui che l’8 luglio 1919 l’A.N.A. è nata ed è qui che la stessa associazione ha la sua sede centrale. Quella che si terrà a maggio 2019 sarà la quarta adunata nazionale che gli Alpini organizzano nel capoluogo lombardo, dopo gli appuntamenti del 1959, del 1972 e del 1992.