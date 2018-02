Alta velocità nelle viette di Casbeno: si può fare qualcosa?

Caro Varesenews,

Mi piacerebbe condividere con voi e con il resto dei lettori il grave problema della velocità delle auto in città (non per niente avvengono continuamente incidenti con i pedoni). Vorrei che grazie alla vostra testata si potesse arrivare ad un intervento della polizia per la situazione pericolosa che si ha al mattino fra le strade di Casbeno.

Vi spiego: percorro quotidianamente via Ariberto con il mio bambino, per andare a scuola. Non potete avere idea della velocità con cui le macchine sfrecciano in questa piccola via che è sprovvista di marciapiedi e si trova vicinissimo all’asilo (il “Divina Provvidenza”), ad uno degli accessi all’oratorio e alla scuola Maria Ausiliatrice.

Mi domando come mai non vendano installati dei dissuasori o non si mandi qualcuno a controllare che le auto rispettino il codice stradale. Fra l’altro, tutta la zona da quando sono state messe le strisce blu è praticamente “presidiata” dagli ausiliari del traffico.

Invece di impegnare così tante risorse nel controllare che si paghi il parcheggio, non si potrebbe favorire il rispetto del limite di velocità? Vi invito a fare un giro la mattina alle 8! È una situazione davvero pericolosa.

Grazie

Emanuela