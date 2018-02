“Alto impatto” per la sicurezza stradale e lotta a chi telefona guidando

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Malnate informa che da circa due settimane sono iniziati servizi di controllo ad hoc con l’utilizzo di una seconda pattuglia con auto priva di insegne.

Oltre ad effettuare attività mirate sul territorio per la tutela della Sicurezza Urbana (quindi repressione di comportamenti illeciti quali abbandono rifiuti e atti vandalici, presidio nelle zone residenziali), si occupa anche di reprimere comportamenti maggiormente pericolosi per la sicurezza stradale, quali la guida pericolosa e il passaggio con il semaforo rosso, ma in particolare rivolti all’uso del telefono cellulare.

Nei primi due giorni di operatività, la pattuglia in borghese ha sanzionato 7 automobilisti per l’uso del telefono durante la guida: la sanzione prevista è di 161 euro (112,70 con il pagamento agevolato entro cinque giorni) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Se la violazione viene commessa una seconda volta nel biennio, il conducente “disattento” potrà incorrere nella sospensione della patente da uno a tre mesi.

L’utilizzo del cellulare alla guida, infatti, rappresenta una delle principali cause di distrazione ed è alla base di tanti incidenti stradali: «Parlare al telefono, o ancora peggio, consultare o scrivere messaggi con il cellulare mentre si è al volante – spiega il sindaco Samuele Astuti – è diventato un comportamento purtroppo sempre più frequente fra gli automobilisti e che, quotidianamente, comporta gravi rischi per la circolazione stradale. Bastano pochi secondi di distrazione per perdere il controllo del veicolo o non essere in grado di evitare un ostacolo improvviso. L’allarme è stato avanzato anche dal Consiglio della Città dei Bambini che ha chiesto ai nostri agenti di vigilare di più su questi comportamenti, per questo credo che tali controlli siano importanti e doverosi, quindi ringrazio i nostri agenti che sono sempre attenti alle esigenze della cittadinanza».

Il Comandante Stefano Lanna spiega: «Ormai tutti lanciano allarmi, promuovono campagne di sensibilizzazione sul tema ma, ahimè, sempre più persone non riescono a staccarsi dal proprio telefonino quando sono alla guida, utilizzandolo in ogni sua modalità: chat, foto, selfie, sms. Nonostante aumenti il numero di violazioni riguardanti l’utilizzo improprio del cellulare durante la marcia rispetto all’anno precedente in tutto il territorio nazionale, il tasso d’incidentalità dovuto a distrazioni alla guida continua ad aumentare. Per chi come noi si occupa di sicurezza stradale è importante non mollare, anzi tentare ogni strada, fra cui anche quella più repressiva, per far capire ai conducenti che l’uso del cellulare durante la guida è pericolosissimo».

L’Assessore Giorgio Fortis: «Sono molto contento di come il Comando stia interpretando le nostre richieste di maggior sicurezza traducendole operativamente con interventi sempre più qualificati ed efficaci. Oltre a questi servizi, proseguiranno i controlli sull’autotrasporto e sulla velocità pericolosa mediante dispositivi Police Controller e Trucam acquistati l’anno scorso. Purtroppo le risorse da mettere in campo, sia economiche che umane, sono sempre scarse, pertanto ci stiamo muovendo per riuscire a trovare finanziamenti esterni o misure che possano farci aumentare tali controlli ed agevolare il lavoro degli agenti».

«Questa operazione (e il nome dato “Alto Impatto”) nasce dal confronto giornaliero con i miei collaboratori e dalla loro esperienza e professionalità – continua il Comandante Lanna –. Questi servizi sono organizzati anche con il coinvolgimento di personale “interno” in maniera da non sacrificare l’ordinaria attività di pattugliamento e pronto intervento. La pattuglia con auto civile garantisce maggior efficacia, in termini di repressione, di tutti quei comportamenti che derivano maggiormente da “disattenzione” o da “furbizia” dei conducenti. Fra questi anche lasciare l’auto in sosta abusivamente “per 5 minuti” sugli spazi riservati ad invalidi, sapendo che questi “5 minuti” purtroppo possono creare gravi disagi a persone con limitate capacità di deambulazione».

Durante i servizi ad “Alto Impatto” sono state anche elevate sanzioni per altre violazioni stradali fra cui sorpassi, guida pericolosa e passaggi con semaforo rosso.