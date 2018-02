“Amarsi a Sesto Calende”, un cuore di due metri per San Valentino

“Amarsi a Sesto Calende” potrebbe sembrare il titolo di un cortometraggio a cui la Città che si affaccia sul Ticino ben si presterebbe. Nella realtà, invece, è la nuova iniziativa realizzata dal locale Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato in collaborazione con la Pro-Sesto e non è casuale che venga realizzata in occasione di San Valentino, la Festa degli Innamorati.

Una Panchina e un Lampione in pieno stile di Peynet (il celebre illustratore francese noto per i personaggi degli Innamorati) ed un Grande Cuore illuminato da centinaia di led rossi: il resto della Magia lo affidiamo ai panorami naturali offerti del nostro Lungo Fiume. Questa è la descrizione della installazione che a partire dal 9 Febbraio 2018 è stata collocata in Viale Italia, nella Zona del Dado&Compasso, a 2 passi dall’Ufficio di Informazione Turistica.

Alla realizzazione di questa ha partecipato la Fonderia Lamperti di Castellanza che ha ceduto in comodato gratuito gli arredi, l’Officina Meccanica di Ferlin Luca a cui è stato delegato il compito di realizzare il Cuore che tocca i 2 metri e 1/2 di dimensione,

la Pro One che darà la luce alla installazione e la Floricultura Macchi che ha completato l’arredo.

L’obbiettivo del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende è quello di offrire, con questa speciale ed unica installazione, una occasione unica per una visita alla nostra Città in concomitanza con la Festività di San Valentino. Quale il Sogno dell’attuale Direttivo: che questa installazione non sia provvisoria e che, ricollocata idealmente in Piazza Guarana, possa diventare fissa. Un ‘Cuore Rosso’ motivo di richiamo e presenza costante dello Sky Line Sestese. L’iniziativa gode il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale che oltre alla concessione alla posa ne fornisce anche la necessaria alimentazione elettrica.