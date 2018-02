Ammonizione e ammenda per Carmine Pirrella

Un’ammenda di 150 euro alla società e un’ammonizione al coach. È arrivata la sentenza del Tribunale federale per Carmine Pirrella, il responsabile dell’atletica Gavirate contro cui la Federazione aveva aperto un’inchiesta dopo gli esuberanti festeggiamenti dei suoi atleti finiti in mutante. La paura di una mano pesante ha lasciato il passo a una “ramanzina” perché in futuro si abbia maggior rispetto dei protocolli.

È lui stesso a comunicare la decisione sul suo profilo social: « Ecco, è arrivata la sentenza.. alla fine il tribunale federale mi da la sanzione dell’ammonizione al sottoscritto e un ammenda di euro 150 alla società.

Non voglio entrare nel merito della irrogazione, ma voglio invece sottolineare quanta meravigliosa solidarietà ho avuto da parte di tantissime persone. Prima di tutto ai miei meravigliosi atleti e alla bellissima realtà di cui sono il rappresentante, quell’atletica Gavirate che definisco un dono.

Vorrei ringraziar ad uno a uno tutte le persone che mi hanno confortato e aiutato in questi mesi, dalla realtà delle società di atletica provinciale, regionale e nazionale, ai tutti i genitori , allenatori e dirigenti che hanno riempito di firme un sacco di fogli e mandate a Roma per evidenziare la propria stima a me e alla mia società.

un grazie ai miei amici più cari, e a tutti coloro che mi sono stati più vicini..un grazie anche all’avvocato Andrea Prestinoni

.. e poi loro , i miei ragazzi che hanno avuto quel momento di gioia che rimarrà come un ricordo memorabile nei loro cuori per tutta la vita. Non bloccate i sogni, perchè bisogna viverli per realizzarli..

Grazie di cuore . e forza Atletica Gavirate..»