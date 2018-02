Amor lancia la manifestazione del 18 febbraio e un patto delle associazioni

Una manifestazione per l’Ospedale Ondoli di Angera e un patto tra le associazioni. Sono le iniziative promosse e lanciate da Amor, l’Associazione Mamme per l’Ondoli in rinascita: appuntamento domenica 18 febbraio ad Angera alle 16.30.

«Il senso della manifestazione “Insieme per l’Ospedale” che promuoviamo per il 18 febbraio sarà quello dare un segnale come società civile e territorio a tutta la politica. “Insieme per l’ospedale”, per noi, significa fare rete. Liberi cittadini e associazioni, ovvero le realtà che operano per il bene del territorio – si legge in una nota di Amor -. Il segno concreto della manifestazione del 18 febbraio sarà un “Patto delle associazioni”, per l’ospedale di Angera. Noi di Amor non lo possiamo dimenticare: senza una rete accanto e attorno a noi, le mamme non sarebbero mai riuscite a far riaprire quei reparti. Oggi proponiamo un patto delle associazioni: è semplicemente un appello a intervenire, un appello rivolto alla politica e alle istituzioni a dare un futuro sicuro al nostro ospedale. Il Carlo Ondoli è un riferimento importante per tutta la comunità del Basso Verbano: le associazioni chiedono, dunque, alla politica, che un progetto serio per il nostro ospedale, sia la priorità. Questo Patto verrà portato in Regione e consegnato alla futura amministrazione, all’insediamento della nuova giunta. In quell’occasione, vorremmo accanto alle associazioni anche i sindaci del territorio».

«La primissima realtà ad aderire al Patto delle Associazioni è l’ACLI alla quale si sono aggiunte da subito la Caritas, il Centro Aiuto alla Vita di Sesto Calende, i Comitati genitori dei comuni di Angera, Ranco e Ispra, l’Avis, l’Anpi, la Casa delle Donne di Gallarate e molte altre stanno confermando la loro adesione in questi giorni: l’adesione è possibile fino al 18 febbraio, giorno della manifestazione, e anche oltre – chiosa la nota di Amor -. Un grazie sincero va anche al Comitato spontaneo permanente, co-organizzatore della manifestazione, per il sostegno ad Amor e a questa rete di associazioni».

PATTO-ASSOCIAZIONI: come aderire