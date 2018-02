Anas, chiusa la Statale 36 a Monza a causa di un incidente

Anas comunica che in Lombardia è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Milano, la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, in corrispondenza del km 12, a Monza, a causa di un incidente verificatosi all’interno del Tunnel di Monza. La dinamica è in corso di accertamento.

Sul posto sono presenti agenti della Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità in piena sicurezza per gli automobilisti.

Le deviazioni sono indicate in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida