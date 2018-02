Anche il Pinocchio del Melo al carnevale di Gallarate

Anche quest’anno IL MELO sarà il protagonista che avrà l’onere e l’onore di aprire il Carnevale Gallaratese.

Per lo spettacolo di animazione musicale dedicato a bambini e famiglie, progettato, scritto e messo in scena dalla compagnia teatrale “Melobonsai, il Melo ha scelto quest’anno di proporre la rivisitazione di un grande classico, il cui messaggio è tutto contenuto nel titolo dello spettacolo e non ha bisogno di spiegazioni: Carissimo Pinocchio, avventure e disavventure del burattino di legno creato da babbo Geppetto, che si è trasformato in un bambino vero

perché ha conosciuto la bontà del cuore.

Una fiaba intramontabile, adatta alla festività di Carnevale, ma con un messaggio profondo che ha accompagnato e continua ad accompagnare i bambini di molte generazioni.

Lo spettacolo, che si avvale di una scenografia fantasmagorica, ricca di effetti a sorpresa, ha un cast intergenerazionale: otto Animatori con ruoli di attori, cantanti e ballerini, e dieci bambini dai cinque agli undici anni che recitano insieme agli attori”.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito anche in caso di pioggia: la piazza è coperta e protetta.