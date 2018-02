Ci sarà anche Varese4U alla Borsa internazionale del turismo. Ospite dello Stand di Regione Lombardia, il progetto di valorizzazione dei siti Unesco della provincia di Varese sarà presente con Camera di Commercio e Fai Fondo Ambiente Italiano, all’incontro “VARESE #DOYOULAKE? Siti, Dimore e Musei: la Cultura che Attrae”.

Si tratta di un passo in avanti sulla via di una concreta valorizzazione dell’offerta turistico-culturale varesina. Infatti La Camera di Commercio, il progetto Varese4U, per la diffusione della conoscenza dei quattro siti Unesco della nostra provincia, e il FAI, con le sue tre dimore varesine, si mettono in rete, aprendosi anche agli altri attori del territorio. Le prime iniziative legate a questo nuovo network saranno illustrate durante un momento d’incontro in avvio dell’edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma da domenica 11 a martedì 13 febbraio nei padiglioni di FieraMilanoCity, nel centro del capoluogo lombardo.

L’appuntamento è per lunedì 12 febbraio in BIT (h. 13 – Padiglione 3, stand Regione Lombardia).