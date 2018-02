Ancora una sconfitta per la Unet E-Work, a Pesaro è disfatta

Ennesimo tonfo in trasferta ed ennesima prestazione da dimenticare per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio che escono sconfitte 3-0 (25-22, 25-18, 25-23) dal campo della My Cicero Pesaro. Unica nota positiva è il mantenimento del quarto posto in classifica grazie alle sconfitte di Modena impegnata sul campo de Il Bisonte Firenze e Monza impegnata contro le neo campionesse d’Italia di Novara.

A due partite dalla fine della regular season, l’accesso ai playoff è ormai garantito ma non piace l’atteggiamento delle farfalle che scendono in campo senza la grinta necessaria per vincere e dopo un girone di andata quasi perfetto, ormai sembrano incapaci di raccogliere punti.

Mencarelli ormai non ha più scuse, non ci sono più impegni in CEV o in Coppa Italia a togliere la concentrazione delle sue ragazze e la continua ricerca di attenuanti inizia a disturbare anche i tifosi. Serve un cambio netto di atteggiamento per sperare di superare anche solo la prima fase dei playoff. A Pesaro hanno vinto solo i sostenitori biancorossi che hanno sfidato il maltempo per essere presenti e che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle ragazze.

Il primo set Pesaro ha sempre mantenuto il vantaggio mentre nel secondo set la UYBA, avanti 10-14, ha poi mollato perdendo 25-18. Terzo set più equilibrato, con le padrone di casa che hanno vinto sul finale.

Le farfalle saranno di nuovo in scena sabato 3 marzo quando alle 20.30 arriverà al PalaYamamay Casalmaggiore per la penultima gara di regular season.

LA PARTITA – Mencarelli schiera in campo Orro in regia, in diagonale con Diouf, Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in attacco, Spirito libero.

Il primo set parte in equilibrio (6-6), poi Olivotto e il muro di Bokan segnano l’8-6 a favore delle padrone di casa. Sull’11-7 Mencarelli ferma il gioco ma al rientro in campo Pesaro continua la sua marcia (15-10). Bartsch e Diouf sembrano svegliarsi dal torpore e riescono a riportare la situazione a -2 (16-14). Il 20-20 illude di un possibile recupero ma la ex Aelbrecht arma il braccio e Olivotto mette a terra il 25-22.

Nel secondo parziale capitan Stufi guida le compagne sul 2-4, poi Diouf si scalda e segna il +4 (7-11). Dopo il 10-14 le marchigiane cambiano marcia e si riportano velocemente a -1 (13-14) grazie soprattutto alla capitana Nizetich. Due punti di fila di Bokan significano nuovamente vantaggio per Pesaro (18-15). La UYBA sembra ormai aver smarrito la strada e soccombe anche nel secondo set (25-18).

Il terzo set inizia con il 4-1 per le padrone di casa, poi Gennari e Stufi riguadagnano la parità (5-5). Le farfalle mantengono il +2 (9-11) ma Olivotto e Aelbrecht, dall’altra parte non ci stanno e cercano di mantenere la coda (12-13). Olivotto a muro segna il 16-16 e l’errore di Gennari vale il 18-17. Capitan Stufi dà la carica con il suo 18-19 e si entra in una fase molto combattuta. Sul 21-22 l’errore di Diouf segna come uno strappo che traghetta Pesaro alla vittoria (25-23 con l’errore a servizio di Chausheva).

IL TABELLINO

MyCicero Volley Pesaro – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-18, 25-23)

MyCicero Volley Pesaro: Bokan 13, Cambi 5, Olivotto 11, Vagnini ne, Nizetich 16, Ghilardi (L), Bussoli, Aelbrecht 4, Van Hecke 9, Baldi 1, Carraro, Arciprete, Lapi.

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani, Stufi 10, Spirito (L), Gennari 9, Dall’Igna ne, Orro 1, Wilhite 1, Diouf 12, Bartsch 11, Berti 4, Negretti, Chausheva, Botezat.

Arbitri: Curto e Tortù

Note. Pesaro: battute sbagliate 6, ace 4, muri 10. Busto: battute sbagliate 6, ace 1, muri 4. Spettatori: 1000. Durata set: 25′, 24′, 30′. Tot.: 79′.