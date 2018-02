Andrea Scanzi presenta “Renzusconi” a Luino

Dopo l’uscita del libro “Renzusconi” (ben cinque ristampe a pochi mesi dalla sua uscita, top ten nelle vendite in libreria e primo nelle vendite su Amazon) segue un grande successo dell’omonima rappresentazione teatrale, che ha già registrato il “tutto esaurito” ovunque presentato nei teatri italiani.

Scanzi, il giornalista che firma sul “Fatto Quotidiano”, dopo l’esperienza nella giuria di qualità del Festival di San Remo, porterà in scena anche a Luino questo spettacolo di grande attualità mercoledì 21 febbraio prossimo.

I biglietti dello spettacolo potranno essere acquistati in prevendita on-line su i-ticket.it oppure a Luino presso l’ufficio di via Voldomino, 6 de “La Reggia dei Servizi” (0332 534 368). Due euro del ricavato del biglietto saranno impiegati a sostegno di un progetto teatrale per ragazzi disabili chiamato “Malelingue”.