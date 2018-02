Anpi Luino, un evento per la Giornata del Ricordo

L’Amministrazione Comunale di Luino, in collaborazione con l’A.N.P.I. Luino, organizza, sabato, 24 febbraio 2018, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il Teatro Sociale della città, il “Giorno del Ricordo”.

Verrà presentato un lavoro di ricerca e documentazione realizzato dagli studenti della classe Terza, sez. A del Liceo classico «E. Cairoli» di Varese in occasione del Giorno del ricordo 2017, vincitore della Prima edizione del«Premio Ottavio Missoni» 2016-2017 dal titolo “Il ricordo di una pietra” la storia di Maria Bon, esule istriana.

Questa la motivazione: «La Giuria apprezza in modo significativo l’originalità, lo spunto narrativo, la scrittura di base del progetto e gli aspetti multimediali dell’elaborato. In particolare le ricerche legate alla stampa di carattere storico e mediatico presentate. Un particolare apprezzamento all’idea di coinvolgere in chiave storica l’esperienza di una protagonista dell’evento, realizzando così un’unione significativa tra la testimonianza e la storia».