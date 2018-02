Antincendio, in arrivo mezzi anche per il Varesotto

Sono quattro i mezzi per l’antincendio boschivo in arrivo da Regione Lombardia su un totale di 38 veicoli.

Sono mezzi destinati in comodato d’uso gratuito agli enti locali lombardi. Si tratta di Defender e Panda 4×4 assegnati al Corpo forestale dello Stato e che sono stati restituiti dopo l’accorpamento del Corpo nei Carabinieri.

In base alle richieste pervenute dagli Enti forestali territoriali (Comunità Montane e Parchi Regionali) per l’assegnazione la Regione ha tenuto conto della classe di rischio attribuita all’Ente e del numero di incendi verificatesi sul territorio dello stesso negli ultimi tre anni.

Tutti i mezzi, esenti dal pagamento della tassa di circolazione in quanto di proprietà regionale, sono stati consegnati con assicurazione in corso di validità.

In provincia di Varese arrivano due mezzi per la comunità montana del Piambello, uno per le Valli del Verbano, uno per il Parco Campo dei Fiori.

ELENCO MEZZI ASSEGNATI:

N° 10 Uffici Territoriali Regionali (UTR)

N° 1 C.M. DEI LAGHI BERGAMASCHI

N° 1 C.M. VALLE BREMBANA

N° 1 C.M. VALLE IMAGNA

N° 1 C.M. ALTO GARDA BRESCIANO

N° 1 C.M. SEBINO BRESCIANO

N° 1 C.M. VALLE CAMONICA

N° 1 C.M. VALLE SABBIA

N° 2 C.M. VALLE TROMPIA

N° 1 C.M. TRIANGOLO LARIANO

N° 2 C.M. VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

N° 1 C.M. LARIO ORIENTALE VALLE SAN MART

N° 2 C.M. VALSASSINA, VALVARRONE

N° 1 C.M. OLTREPO’ PAVESE

N° 1 C.M. ALTA VALTELLINA DI BORMIO

N° 1 C.M. VALCHIAVENNA

N° 2 C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO

N° 1 C.M. VALTELLINA DI SONDRIO

N° 1 C.M. VALTELLINA DI TIRANO

N° 2 C.M. DEL PIAMBELLO

N° 1 C.M. VALLI DEL VERBANO

N° 1 PARCO DEL CAMPO DEI FIORI

N° 2 Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione