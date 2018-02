Anziani a 60 anni, “vi spiego perché l’ho scritto”

Anziani a 62 anni? Apriti cielo. Qualche giorno fa su VareseNews è comparso un articolo in cui si parlava di un incidente che ha coinvolto un uomo di 62 anni che nel titolo veniva definito anziano. Un articolo che ha sollevato un gran polverone : c’è chi si è sentito molto offeso e chi ha chiesto scuse ufficiali.

Chi ha scritto quell’articolo sono io. Lo ammetto: come tanti sospettavano, sono giovane. Mi chiamo Marco, ho 26 anni, sono considerato ancora “il piccolo” della redazione e ho un padre che ha esattamente 62 anni. Quindi in queste ore mi sono chiesto se davvero a 62 anni si è anziani. Ci ho pensato molto e credo di non aver esagerato.

Qualche giorno fa sono andato a sciare con mio padre: a lui è stato fatto uno skipass senior e nessuno, neanche gli altri senior in coda, si è sentito offeso. Penso anche a quando il mercoledì va a fare la spesa nel supermercato dietro casa che fa uno sconto del 10% a chi è in pensione o ha più di 65 anni e c’è la fila, e nessuno è lì per insultare le cassiere quando propongono di fare quello sconto. Penso anche a quando gli prenoto un biglietto del treno scontato con la sua carta freccia senior o a quando passo in ospedale e leggo i cartelli in cui c’è scritto che sopra i 65 anni c’è l’esenzione del ticket.

Tutti esempi che mi hanno portato un po’ inconsciamente a considerare i 60 anni come il primo traguardo per la fase dell’età anziana. Quindi mi scuso se qualcuno si è sentito offeso da quello che ho scritto, ma state sicuri che nella mia idea di anziano non c’è alcuna vena dispregiativa. Anzi. In realtà non vedo l’ora di arrivare alla pensione (e speriamo di averla) e poter godere di tutti i vantaggi che “essere anziani” comporta.