Aperte le iscrizioni per il corso per Ufficiali di gara

Gli appassionati delle discipline automobilistiche hanno a disposizione un corso per diventare Ufficiali di gara a livello provinciale.

A organizzare il percorso formativo sarà il “Gruppo Giudici di Gara” della sezione varesina dell’ACI, nella cui sede sociale (viale Milano 25) saranno organizzati gli incontri. Le serate di lezione saranno quelle del 12, 13, 14 e 15 marzo prossimi dalle 20,30 alle 22,30.

Per essere ammessi al corso, i richiedenti devono aver compiuto 18 anni, essere cittadini italiani (o stranieri residenti in Italia da almeno due anni), essere in possesso della patente di guida o almeno del certificato attestante il superamento della visita medica prevista per il rilascio della patente B. Infine è necessario il titolo di studio della scuola dell’obbligo. Per quanto consentito dalla legge, per questi requisiti è ammessa l’autocertificazione.

Chi supererà l’esame previsto al termine del corso, diventerà Ufficiale di Gara abilitato, iscritto nell’albo provinciale dell’Automobil Club Varese ed entreranno di diritto nel Gruppo Ufficiali di Gara (fatta salva l’iscrizione all’ACI). La partecipazione al corso è gratuita e le iscrizioni, su apposito modulo, si ricevono presso l’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Varese di viale Milano 25 entro le ore 12 del 9 marzo 2018.