Apre ArteFiera: anche Varese protagonista

Torna dal 2 al 5 febbraio 2018 l’appuntamento più importante con l’arte moderna e contemporanea internazionale a Bologna con oltre 150 gallerie italiane e internazionali.

Curata da Angela Vettese l’edizione numero 42 si articola in Main Section, Solo Show, Nueva Vista e anche Varese si conferma tra le presenze più attese con la vivace Galleria Punto sull’Arte che ospita le opere di Matteo Massagrande e Alex Pinna e la mostra personale dell’artista e designer Marcello Morandini negli spazi di Artea Gallery.

«Arte Fiera intende connotarsi con una specifica attenzione al panorama italiano – spiega Angela Vettese – e vuole portare momenti di approfondimento sia su singoli artisti sia di carattere teorico. Si vuole insomma recuperare carattere di Bologna come città “dotta” e non incline allo spettacolo globalizzato, anche nei suoi momenti dedicati allo scambio commerciale»

Le sezioni, come lo scorso anno, nell’area espositiva sono state mescolate tra loro a eccezione del gruppo Nueva Vista. La direzione artistica ritiene infatti che qualsiasi distinzione tra moderno e contemporaneo non sia più affidabile. Anche la fotografia quest’anno è stata distribuita all’interno dei padiglioni, non volendo sottolineare alcuna supremazia o differenza tra l’uso delle varie tecniche artistiche.

Al Pad. 25 Stand A/91 nella Main Section – Arte Moderna e contemporanea espone Galleria Punto sull’Arte, fondata a Varese nel 2011 da Sofia Macchi, si è affermata in poco tempo nel settore, divenendo membro già nel 2013 dell’ANGAMC ed esordendo nel 2016 ad Arte Fiera Bologna. Dall’anima internazionale, collabora con artisti, collezionisti, istituzioni pubbliche e gallerie italiane e straniere. Mossa da una viva curiosità, ha l’obiettivo di sostenere pittori e scultori dal cui lavoro emergano qualità e una sensibilità contemporanea. Da anni promuove artisti come Matteo Massagrande e Alex Pinna, entrambi protagonisti di mostre personali presso la galleria nel 2017 e presentati insieme ad Arte Fiera 2018: poetiche profondamente italiane eppure di rilevanza internazionale. Tra gli altri artisti rappresentati: Annalù, Federico Infante, Jernej Forbici e Claudia Giraudo. Situata in un palazzo Liberty, la galleria gode di uno spazio di 300 mq su due piani dedicati alle mostre temporanee e all’esposizione in continua trasformazione degli artisti trattati in permanenza.

Nell’ambito di Solo Show la mostra personale di Marcello Morandini con opere di pittura e scultura negli spazi di Artea Gallery di Alessandro De Ponti realizzata in collaborazione con la Fondazione Marcello Morandini. Nata per soddisfare le esigenze dei collezionisti e degli investitori più esperti del settore dell’arte moderna e contemporanea, ARTEA si propone sul mercato italiano ed europeo fin dagli inizi del 2005 cercando di offrire a tutti i suoi clienti un servizio completo di consulenza, vendita e assistenza, mirato a costruire collezioni di alto profilo qualitativo nonché un solido e duraturo investimento finanziario nel tempo. La ricerca e la selezione di opere esclusive fanno di ARTEA il partner ideale per chi cerca solide conferme alle proprie conoscenze nel campo, ma anche un valido supporto per chi muove i primi passi in un settore esteso come quello dell’arte moderna e contemporanea.