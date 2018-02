Archeologia e antropologia, un workshop alla scoperta del Monastero

Un workshop di tre giorni alla scoperta del Monastero di Torba. Si terrà dal 15 al 17 marzo ed è dedicato a tutti gli studenti universitari o ai giovani volontari di gruppi archeologici che vogliono conoscere il bene Unesco e approfondire la sua storia. Il seminario si intitola ” La ricerca antropologica in ambito archeologico. Uno sguardo al sito Unesco di Castelseprio – Torba” e permetterà ai partecipanti di essere guidati nella scoperta del luogo, con particolare attenzione ai ritrovamenti osteologici e agli studi finora condotti, fino alle più recenti indagini che hanno interessato l’area. Ma non solo; ci saranno analisi dei materiali, dalla teoria alla pratica Saranno esposti sia i principi generali di analisi, gli strumenti e i metodi della ricerca antropologica, sia alcuni casi studio legati al territorio lombardo.

Le attività pratiche saranno incentrate sull’analisi di materiale osseo proveniente dal sito UNESCO di Castelseprio-Torba e non ancora indagati, il cui studio è autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Verrà

fornita ai partecipanti la bibliografia di riferimento inerente ai principali temi affrontati e manuali

d’uso a cui fare sempre riferimento nel momento in cui si affronta un’analisi antropologica.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Date: da giovedì 15 marzo a sabato 17 marzo. Le attività si svolgono tra le ore 10.00 e le ore

18.00.

Dove: Monastero di Torba – via Stazione, 21040 Gornate Olona (VA)

Destinatari: studenti universitari, giovani volontari in gruppi archeologici (età 19 – 25 anni).

Iscrizioni: inviare modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e cv a

faitorba@fondoambiente.it entro e non oltre il 25 febbraio 2018. Il corso verrà attivato al

raggiungimento di un numero minimo di 4 partecipanti.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

WORKSHOP

Iscritti FAI: 100 €

La quota comprende tutte le attività previste dal programma del workshop e un kit di

partecipazione. La quota non comprende i pranzi.

Non iscritti FAI: 100 € + 15 € (iscrizione giovane con quota di benvenuto).

WORKSHOP + PERNOTTAMENTO

Iscritti FAI: 160 €

La quota comprende 2 notti presso Villa Puccini (Venegono Superiore – VA) e tutte le attività

previste dal programma del workshop. La quota non comprende colazioni, pranzi e cene.

Non iscritti FAI: 160 € + 15 € (iscrizione giovane con quota di benvenuto).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario

IBAN: IT61L0335901600100000014313

Causale:

PARTECIPAZIONE DI (nome e cognome) – WS TORBA

CONTATTI:

faitorba@fondoambiente.it – 328 8377206