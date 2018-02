Arcisate Stabio: il leghista Robbiani porta in Consiglio ritardi e disguidi

Il deputato leghista Massimiliano Robbiani ha presentato un’interrogazione al Consiglio di Stato sui ritardi e i disguidi che hanno caratterizzato in questi mesi il servizio ferroviario di Tilo.

Disservizi che si sono accentuati dopo l’entrata in funzione delle nuove linee inaugurate con la Arcisate Stabio.

Robbiani chiama in causa Tilo e le ferrovie svizzere, che non riescono a garantire un servizio adeguato, facendo subire ai viaggiatori notevoli disagi.

In particolare Robbiani chiede se il Consiglio di Stato è intervenuto presso Tilo per capire il perché di questi disservizi continui; se Tilo ha intenzione di trovare delle soluzioni immediate per porre fine a questi continui disguidi e come mai Tilo non intende risarcire i clienti insoddisfatti per questi continui disagi.