Buone notizie per i Re Mogi: il sindaco convoca il consiglio comunale aperto sulle aree dismesse

Non saranno più tristi i Re Mogi, gli attivisti di Legambiente e Comitato Acqua bene comune, che hanno donato per l’Epifania simbolicamente percloro, amianto e una penna per chiedere all’Amministrazione più impegno e più informazione sulle bonifiche a partire da quella dell’ex Cantoni. I “Re mogi” ora incassano il si del sindaco Alessandro Fagioli al consiglio comunale aperto.

Èil primo cittadino facendo una veloce panoramica dell’attuale stato dei fatti. «L’amministrazione si è dimostrata attenta alla tematica delle aree dismesse fin dal suo insediamento nel 2015 e ha ottenuto lo svincolo della fidejussione depositata presso la Regione Lombardia potendo così avviare la bonifica della ex De Nora, ulteriore passo per la riqualificazione del retro stazione, preceduto dall’apertura dell’ultimo tratto di Via Escrivà nell’aprile 2017. In questi giorni è stata ultimata la bonifica di 2000 metri quadri alla ex De Nora, sul retro della stazione Fnm centro».

Prosegue il primo cittadino: «Altra area di interesse è quella denominata ex-Cantoni: con il nostro insediamento si è dato il via al piano di bonifica. L’amministrazione, tramite gli uffici preposti e per i compiti di propria competenza, segue tutti gli sviluppi di questo procedimento così importante per la nostra città. Una bonifica che va a risanare terreni, amianto e acque. Siamo attenti all’ambiente, sensibili alla salute dei cittadini e consapevoli che la riqualificazione delle aree dismesse è cruciale per Saronno».

Conclude Fagioli: «Ho richiesto la convocazione del consiglio comunale aperto nell’ottica di una puntuale e attenta relazione ai saronnesi su quanto realizzato fino ad oggi e su quanto auspichiamo di finalizzare nel futuro; le notizie dei lavori e delle opere sono sempre state diffuse tramite la stampa, ma ritengo necessario fare il punto della situazione in una sede istituzionale aprendo il dialogo con i cittadini».