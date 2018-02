Arrestato perché tradito dalle false generalità

Sulla carta doveva trovarsi in Albania, perché espulso. Ma i carabinieri di Marchirolo se lo sono trovati di fronte in carne ed ossa qui in Italia, durante un controllo, e quindi l’hanno arrestato.

Tutto ha inizio ieri durante un normale servizio sul territorio svolto dai militari della compagnia di Luino.

La pattuglia ferma l’uomo, 32 anni, albanese che figurava con precedenti. Tuttavia i militari approfondiscono la cosa e lo portano in caserma, e lì si scopre la falsa generalità confrontando il “codice univoco” che viene assegnato ad un’impronta una volta che viene registrata dalle forze dell’ordine. A non quadrare era la corrispondenza di quell’impronta con le generalità che figuravano stampate sul passaporto del ragazzo.

I militari sono così riusciti a risalire ad un pezzo di storia della persona fermata: l’uomo nel 2009 era stato colpito da un’ordine di espulsione dal prefetto di Vibo Valentia, in Calabria e poi risultava imbarcato a Brindisi su una motonave per il rimpatrio.

Invece il trentaduenne, contravvenendo alle leggi vigenti, ha fatto ritorno in Italia e ieri finito in carcere.