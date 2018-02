Arriva la 34° “Caminava sota l’Ursa”

Si può fare di corsa o passo lento, come allenamento o passeggiando in compagnia.

La 34esima edizione della “Caminava sota l’Ursa” – in programma domenica 18 febbraio a Besano – non è infatti una manifestazione competitiva, ma un’occasione per una sana mattinata all’aria aperta alla scoperta dei bellissimi paesaggi e dei luoghi inaspettati che la Valceresio può offrire.

L’iniziativa è organizzata da Raptors Associazione Giovani di Besano, ed è pensata con diversi percorsi per permettere la partecipazione di tutti: una breve passeggiata da 6 chilometri su asfalto e sterrato, una da 15 chilometri sempre su percorso misto asfalto e sterrato, e una camminata più impegnativa con tratti anche nel bosco e una lunghezza di 23 chilometri.

La manifestazione è libera e aperta a tutti dai più piccoli fino agli anziani. Non è una manifestazione competitiva quindi non ci sarà una classifica di arrivo

Partenza dalle ore 8.00 alle ore 09.00 presso l’Oratorio S.Giovanni Bosco di Besano. Contributo di partecipazione: 3 euro e di 2,50 per i soci Fiasp.

Per informazioni e iscrizioni: Dario (347 4703876) – Diego (346 0149169 – Daniele (329 1957389) oppure mail: raptorsbesano@gmail.com

QUI la locandina