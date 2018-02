Arriva Naturwelfare, il contratto che pensa al bene dei lavoratori

E’ stato siglato nella sede di Confcoperative Insubria a Varese, un luogo che mostra tutto il suo potenziale per altre realtà della stessa dimensione, il contratto di secondo livello tra Naturcoop, storica azienda cooperativa di Somma Lombardo, e Cisl.

Un contratto che punta sul benessere del lavoratore, anzi di fatto lo regolamenta e rende equo come diritto a disposizione di tutti e in maniera anche presonalizzata: «Molti dei particolari che fanno parte dell’accordo sono già di fatto in uso nella nostra cooperativa: abbiamo voluto con questo contratto di secondo livello metterli nero su bianco» hanno spiegato Paola Verona, presidente di Naturcoop, e Deborah Calci, che ha materialmente studiato e realizzato il contratto, diventato concreto con il supporto di Confcooperative e di Cisl.

GUARDA IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

«Un caso più unico che raro non solo in provincia, ma anche potrei azzardare in Italia – ha commentato Vincenzo Nisi di Cisl, che ha frimato per la parte sindacale – Un contratto che potrebbe rappresentare un modello per società come queste, che sono piccole e non ricche, ma che hanno studiato un modo per garantire un’opportunità ai lavoratori: dal congedo parentale garantito al 100% ai padri alla possibilità di lavorare fuori sede, alla flessibilità degli orari e dei luogi in cui lavorare».

A spiegare i primi particolari dell’accordo è stata Deborah Calci di Naturcoop