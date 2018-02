Arriva il nevischio, e il freddo invernale

La neve anche a basse quote è arrivata, nella mattina di venerdì: ma sotto forma di nevischio, o di neve misto ad acqua. Secondo le segnalazioni dei lettori, a partire dalle 8 del 23 febbraio nevischio su praticamente tutta la provincia, da sud a nord, da Legnano a Marzio, da Viggiù a Olgiate Olona. A sud in particolare, il nevischio arriva anche a bassa quota.

Nella giornata, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, ma non è detto che la neve prosegua. Di sicuro piogge su tutta la regione, più intense a metà giornata sull’alta pianura. A tratti asciutto nel pomeriggio e in serata decisa ripresa delle precipitazioni

Sabato 24 febbraio il cielo sarà molto nuvoloso o coperto. Piogge e nevicate nella notte e all’alba. Poi asciutto fino a sera. Limite neve 700m, localmente a quote più basse. Temperature minime in lieve aumento, massime senza variazioni.

Domenica 25 febbraio arriverà il freddo invernale, con un cielo variamente nuvoloso. Nevischio lungo le Prealpi, mentre sarà perlopiù asciutto in pianura. Il gelo intenso, quello tanto evocato, si proverà in montagna: -15°C a 2000m. A quote più basse le minime previste sono tra -3 e 2 gradi °C, le massime tra 1 e 3 gradi °C.