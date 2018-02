Arrivano tre milioni e mezzo di euro per le scuole del paese

Regione Lombardia assegna oltre tre milioni e mezzo di euro per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici di Castiglione Olona, comune che che si aggiudica così il contributo più cospiscuo per il bando in tutta la regione.

I lavori previsti, porteranno gli edifici a diventare cosiddetti NZEB – Nearly Zero Energy Building ovvero “Edifici ad Energia quasi zero”, cioè edifici ad altissima prestazione energetica.

Oltre a un significativo miglioramento del comfort, all’interno, dato dall’utilizzo di nuovi materiali e dalla installazione di nuovi impianti, si avrà un notevole abbattimento delle spese energetiche e un restyiling completo delle facciate e delle superfici esterne.

«Il contributo di Regione Lombardia – spiega una nota dell’Amministrazione – prevede un 30% a fondo perso, un altro 30% verrà coperto da “conto termico” il rimanente 40% verrà reperito mediante un partenariato pubblico privato e verrà ripagato nel tempo dal risparmio energetico ottenuto. In questo modo il Comune riuscirà non solo ad avere edifici perfettamente funzionanti e completamente rinnovati, ma a registrare anche un risparmio delle proprie spese correnti».

Un finanziamento che è stato accolto con entusiamo dall’Amministrazione comunale guidata da Emanuele Poretti: «Il contributo che Regione Lombardia, ha assegnato a Castiglione Olona è certamente un importante riconoscimento al lavoro svolto dall’amministrazione, considerando che dei nove comuni ammessi al finanziamento, Castiglione Olona, con i suoi tre edifici finanziati, ha avuto il contributo maggiore di tutta la Lombardia».

«L’Amministrazione ha scelto ancora una volta di puntare sugli edifici scolastici – dice l’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Frigeri – Nel corso dei due mandati, a partire dal 2009 a oggi, questa amministrazione ha investito oltre 700.000 euro per messa a norma e sicurezza degli immobili scolastici. A partire dal dissesto delle scuole elementari nel 2009, come “benvenuto” alla amministrazione entrante. Rifacimento di aule e servizi alla scuola materna nel 2010, sostituzione di serramenti e rifacimento delle pavimentazioni alla scuola secondaria del 2014 e 2015, e quelli agli impianti sportivi scolastici nel 2016 e 2017. Questa è la risposta a chi, ironicamente, ci chiede , cosa abbiamo fatto in questi otto anni».

«Esserci aggiudicati questo bando ci riempie di orgoglio – prosegue l’assessore – e ci vede premiati, anche grazie al grosso lavoro fatto dal nostro ufficio tecnico, seguito in prima persona dall’architetto Gemma Concia. Questo finanziamento di eccezionale entità ci consentirà di intervenire presso gli immobili scolastici e portarli, sia come efficientamento energetico che da un punto di vista architettonico, all’avanguardia in provincia».

Anche il sindaco Emanuele Poretti, è soddisfatto del risultato: «Un ringraziamento dovuto all’assessore Frigeri ed ai funzionari comunali per l’ottimo lavoro svolto – dice – Una notizia positiva, in mezzo a tante difficoltà, che la nostra città si merita e che stimola ulteriormente il nostro operato».