Arrivano i vigili di quartiere

Arrivano a Varese da domani, 1 marzo 2018, i vigili di Quartiere: si tratta di 8 pattuglie (e 16 agenti) che presidieranno tutta la città, divisa in 6 macroaree.

Per avere più agenti in strada in tutti i rioni, in comune è stato riorganizzato il servizio della Polizia locale, con un potenziamento delle pattuglie in alcune delle aree più sensibili. «Dopo un periodo di studio e analisi della città, anche in coordinamento con le altre Forze dell’ordine, abbiamo riorganizzato il servizio di Polizia locale che viene effettuato come presidio nelle diverse aree della città – ha spiegato il comandante della Polizia locale di Varese, Matteo Ferrario – in sostanza abbiamo deciso di dislocare le nostre pattuglie basandoci anche sulla suddivisione di quelle che un tempo venivano indicate come le circoscrizioni di Varese. La città è stata così suddivisa in 6 macro aree in cui saranno presenti una o più pattuglie con una particolare attenzione ad esempio ad alcuni quartieri e alle zone delle stazioni e di piazza Repubblica. In generale, sarà assicurata una presenza costante dal mattino alla sera di almeno una pattuglia per le diverse aree della città».

La nuova organizzazione per la vigilanza nei quartieri sarà infatti organizzata in modo da avere sempre operative le pattuglie nelle 6 macro aree individuate: in Centro Città, a Masnago – Avigno – Velate, a S.Ambrogio – Rasa – Sacro Monte e a Casbeno – Bobbiate – Lago di Varese ci sarà una pattuglia per quartiere, mentre nelle zone di Belforte – San Fermo – Valle Olona, e di Bizzozero – Giubiano – Stazioni le pattuglie saranno addirittura 2, per la particolare necessità di presidio dei territori.

Insieme al comandante della Polizia Locale, a spiegare la nuova iniziativa del “Vigile di Quartiere” ci sono stati il sindaco Davide Galimberti, il vicesindaco Daniele Zanzi e gli agenti che avranno ruoli di coordinamento e gestione diretta della vigilanza in città: il Capo attività interventi sul territorio, Commissario Luca Baroffio e il Coordinatore vigilanza di quartiere, Commissario Gabriele Ferro.

«Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia locale per l’attaccamento, la professionalità e la dedizione che stanno dimostrando – ha detto il vicesindaco Daniele Zanzi – Questa nuova organizzazione e iniziativa ci consente di andare incontro alle richieste dei cittadini e avere agenti di presidio nei diversi rioni della città. A questo si aggiungono anche altre iniziative che stiamo portando avanti sempre in tema di maggiore sicurezza come ad esempio l’esperienza del controllo di vicinato, iniziativa già partita nel quartiere di San fermo ma che sta incontrando favore anche in altre zone della città».

«Ringrazio il comandante Ferrario che sta dimostrando già da queste iniziative concrete di aver assunto in pieno il suo ruolo – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Attivare un maggiore presidio era una richiesta sentita da molti cittadini e dimostra la nostra massima attenzione verso il tema della sicurezza. Questa iniziativa però si è resa possibile anche grazie alle nuove assunzioni che abbiamo effettuato di recente e alle prossime in programma». Nel 2017 infatti sono stati assunti 7 nuovi agenti e nel 2018 ci sono in programma altre due assunzioni che dovrebbero essere operative tra poco più di un mese. «La sicurezza inoltre si migliora anche grazie alle segnalazioni dei cittadini alle Forze dell’ordine – ha concluso Galimberti – Per questo iniziative come il controllo di vicinato o altre formule che potranno nascere nei rioni, sempre in coordinamento con le Forze dell’ordine, possono essere di grande aiuto».

Le attività dei vigili di quartiere si andranno ad aggiungere alle altre attività già operative che ogni giorno svolge la Polizia locale tra uomini in motocicletta, e personale in strada e di presidio: in tutto, gli uomini in divisa operativi a Varese sono 85.