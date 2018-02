Arsago in festa per il millenario dell’arcivescovo Arnolfo

Il 2018 sarà, per Arsago Seprio, l’anno dedicato ad Arnolfo II da Arsago, a mille anni dalla morte.

Arnolfo II, di nobile famiglia arsaghese, fu Arcivescovo di Milano dall’anno 998 all’anno 1018 segnando, nel bene e nel male, la storia d’Italia durante il cambio tra il primo ed il secondo millennio. Arnolfo morì il 25 febbraio del 1018, esattamente mille anni fa.

Per questo comune di Arsago Seprio, Pro Loco e Parrocchia hanno deciso di dedicare un interno anno alla riscoperta di questo antico concittadino.

Sarà un anno ricco di eventi e di iniziative, di storia e di leggende alla scoperta di questo importante personaggio arsaghese e del periodo storico che lo ha visto protagonista: gli eventi – che comprenderanno anche due convegni di approfondimento, della figura e dei luoghi arsaghesi che lo riguardano, e la visita dell’attuale arcivescovo di Milano, il quasi conterraneo Mario Delpini (di Jerago con Orago) – sono state presentati questa mattina, 26 febbraio 2018, dal sindaco di Arsago Seprio Claudio Montagnoli, l’assessore alla Cultura Martino Rosso e il parroco don Stefano Venturini, dureranno fino ad ottobre.

“IL NOSTRO AVO NON ERA UN SANTO MA IL SIGNORE DI MILANO, CHE HA FATTO MOLTO PER L’UNIONE DEI POPOLI”

«Essere arcivescovo di Milano nel 998 significava essere il signore di Milano – sottolinea l’assessore alla Cultura Martino Rosso – Era una carica politica, che vogliamo ricordare con attività non solo spirituale».

«Questo vescovo medievale, scomparso il 25 febbraio 1018, non è stato un santo, e molte sue attività ora lasciano perplessi – ha sottolineato don Stefano Venturini – Ma Arnolfo è stato un tessitore importante di azioni che oggi definiremmo ecumeniche, e ha lavorato per una Europa dei popoli. Arsago è orgogliosa che un concittadino abba segnato cosi indelebilmente la storia, e vuole festeggiarlo».

«Non è stato un lavoro da poco per un piccolo comune come il nostro quello che è stato messo in campo- ha commentato il sindaco Claudio Montagnoli – E siamo orgogliosi che Provincia, Regione e Arcidiocesi abbiano dato il loro patrocinio. Ora ci auguriamo che da oggi alla fine di ottobre vada tutto bene e Arsago Seprio sia illluminata dai media per questa curiosa manifestazione»

IL PROGRAMMA

Febbraio 2018

26 Conferenza Stampa

Marzo 2018

17 Park&Read per bambini

25 Rappresentazione della Passione di Cristo

Aprile 2018

21 Park&Read per bambini Maggio 2018

Maggio 2018

5 Convegno “Arsago Seprio e la sua pieve”

8 S. Messa con Arcivescovo Delpini

12 Visita di S. Ambrogio e S Vittore a Milano

19 Park&Read per bambini

19 Concerto Corale e Archi

Giugno 2018

9 Palio dei Rioni

9 Mostra “libro d’ore”

16 Concerto Divertimento corale

22 Caccia al tesoro

23 Concerto corpo musicale

Settembre 2018

8 Convegno “Riscoprendo Arnolfo”

15 Spettacolo e cena medievale (In oratorio)

22 Fiaccolata Milano-Arsago

Ottobre 2018

13 Concerto pianistico con Irene Veneziano

13 Mostra “Arredo Liturgico”

21 S. Messa, chiusura Anno Arnolfiano

INFO

sito: www.arnolfoII.it

pagina facebook:https://www.facebook.com/arnolfoII/

mail: arnolfoII@gmail.com